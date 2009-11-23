Оптимизировать сайт

Поисковые системы (SEO)Завершен7 заявок226 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно провести оптимизацию сайта. Если кто готов отослать на почту (beregniytim [a] mail.ru

) примеры оптимизации сделанных работ (с убранным урл), пишите. Уже сделанные отчеты по аудиту для других заказчиков - обязательное условие для участия!!!

В почте указывайте проект и координаты.

Урл сайта дам исполнителю. Сайт имеет около 300 страниц, корпоративный.

14 лет назад
beregniytim
47 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
delaemhorosho
Максим 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$35
7 дней
Работой по оптимизации сайта, если сказать даволен, то значит ничего не сказать. Это сверх моих ожиданий. Если честно, я думал, что данная работа будет стоить мне гараздо дороже. Расписано все понятным языком, развернуто. Настолько все просто и связно было написано, что даже вопросов не появилось. Сайт преобразился. Сотрудничеством с данным фрилансером очень даволен. Советую.
Оплата прошла быстро. Заказчик понимающий. Сотрудничество прошло замечательно.
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