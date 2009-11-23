Оптимизировать сайт

Работой по оптимизации сайта, если сказать даволен, то значит ничего не сказать. Это сверх моих ожиданий. Если честно, я думал, что данная работа будет стоить мне гараздо дороже. Расписано все понятным языком, развернуто. Настолько все просто и связно было написано, что даже вопросов не появилось. Сайт преобразился. Сотрудничеством с данным фрилансером очень даволен. Советую.