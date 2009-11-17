Добрый день!

На новый портал о развлечениях города (горо Уфа) нужны посетители с поисковых систем (яндекс, гугль и т.п.)

Сайта еще нет - будет только через месяц.

Тематика сайта и ориентировчные запросы:

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Работаем с исполнителем по следующей схеме:

Оговариваем сумму за каждого пришедшего пользователя с поисковых систем в конце месяца. Т.е. к примеру, договорились о цене в два яблока за одного посетителя - в конце месяца их было 6789 - получите свои 13578 яблок.

ВНИМАНИЕ! Нужны запросы только по тематике и только уфимский пользователь, их вполне достаточно чтобы сделать с поисковых машин до 2000 посетителей в день (60000 в месяц).

Пишите цену за одного посетителя и срок, когда пойдут первые посетители на сайт.