Продвижение в Яндексе

Поисковые системы (SEO)Завершен16 заявок346 просмотров
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Здравствуйте.

Необходимо продвижение сайта в Яндексе.

Сложность: средняя

Опыт SEO: не менее года

Тематика: недвижимость

Бюджет на продвижение: 300$\мес.

Сроки: ТОП-10 в течение 2 мес., сайт не новый

Семантика готова, сайт оптимизирован. Работа только с внешними факторами.

Жду от Вас стоимость Ваших услуг.

В приват, icq и e-mail не пишите.

14 лет назад
vavil
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Dron19
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$100
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
С Александром обсудили план продвижения проекта, утвердили бюджет и сразу начали работы над сайтом. Продолжаем работать. Сотрудничеством очень доволен. Надежный заказчик.
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