Natural SEO для русскоязычного сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок196 просмотров
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Раскрутить русскоязычный сайт по правилам английского Natural или Organic SEO. Небольшое знание английского необходимо.

Только для тех, кто знает, о чем идет речь.

Кандидатов просьба предоставить краткий поэтапный список Ваших действий. Подробности обсудим с выбранным исполнителем.

14 лет назад
Leana
Лина 
48 летСША
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
42 отзыва
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