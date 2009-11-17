Поднять ТИЦ

Имеется проект http://zamanuxa.ru. Требуется грамотный человек в сео,чтобы поднять посещяемость минимум до 10-15к в сутки. Главное требования,чтобы это были целевые посетители, и не смотрели только главную страницу,а переходили бы хотябы по двум трум новостям или ...