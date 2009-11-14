Продвижение сайта!

Здравствуйте. Есть 2 сайта на стадии разработки. Сейчас интересует оптимизация и продвижение каждого в ТОП10 Гугла и Яндекса. Заявки пожалуйста оставляйте здесь (сделка будет осуществляться на этой бирже). Пожалуйста, не пишите в ПС, аську, мыло... предожения ...