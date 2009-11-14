Нужен готовый трафик для сайта

Доброго времени суток Вам! Требуется раскрутка нового mp3-ресурса http://r-charts.net с целью повышения целевого трафика. Сайт нулевый, прежде всего необходимо засветиться на тематических сайтах, форумах. Ну и ваши предложения. Интересны только белые методы. Бюджет обсуждаем, но не очень большой. ---- Предложения плиз, только ...