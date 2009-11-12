Реклама консольного форума(PS3 XBOX и тд) Украина

Console-forum.com.ua

Интересует продвижение своего сайта-форума в поисковых системах,на игровых форумах,в аналогичных форуму группах вконтакте ,в каталогах - и тд - в основном интересует Украина

Выдвижение на первое место в поиске google и yandex

Также интересует размещение рекламы от google и других поисков на моем сайте для лучшего продвижения

короче,раскрутка проекта и посещаемость нужна

предлагайте