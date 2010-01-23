Задание на продвижение и администрирование сайта

$2500
Поисковые системы (SEO)Завершен29 заявок440 просмотров
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Требуется проведение рекламной кампании в Яндекс.Директ (контекстная реклама) для сайта школы английского языка, а также текущее администрирование сайта.

Бюджет на контекстную рекламу 80 000 р. Цена на администрирование сайта - из расчёта 600 р./час.

14 лет назад
rainbow-english
Мария Крылова 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
PR-TRADE
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$2500
60 дней
Отзыв недоступен.
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