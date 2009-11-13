Продвижение интернет-аукциона bidover.com

Продвижение интернет-аукциона в течении 6 месяцев.

Задача: привлечение пользователей - США, Канады, Австралии.

Оплата ежемесячно.

Способ оплаты по согласованию.

Дополнительные (текущие) расходы оплачиваем мы сами.

В дальнейшем от Вас потребуется:

Подробный план о продвижении ресурса с сметой расходов (начиная с составления семантического ядра и т.д) сроком 6 месяцев.

Просьба только конкретные предложения (без- Предлагаем свои услуги).

Желательно с портфолио связанныное с продвижением англоязычных сайтов.

Сайт находится в сети, работает в тестовом режиме,там находится вся доступная информация на данный момент.