Продвижение интернет-аукциона bidover.com

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок155 просмотров
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Продвижение интернет-аукциона в течении 6 месяцев.

Задача: привлечение пользователей - США, Канады, Австралии.

Оплата ежемесячно.

Способ оплаты по согласованию.

Дополнительные (текущие) расходы оплачиваем мы сами.

В дальнейшем от Вас потребуется:

Подробный план о продвижении ресурса с сметой расходов (начиная с составления семантического ядра и т.д) сроком 6 месяцев.

Просьба только конкретные предложения (без- Предлагаем свои услуги).

Желательно с портфолио связанныное с продвижением англоязычных сайтов.

Сайт находится в сети, работает в тестовом режиме,там находится вся доступная информация на данный момент.

14 лет назад
faceoff
Игорь 
53 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
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