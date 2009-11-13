Продвижение 2-х сайтов в ТОП10

Поисковые системы (SEO)Закрыт17 заявок302 просмотра
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Здравствуйте.

Есть 2 сайта на стадии разработки. Сейчас интересует оптимизация и продвижение каждого в ТОП10 Гугла и Яндекса. Заявки пожалуйста оставляйте здесь (сделка будет осуществляться на этой бирже). Пожалуйста, не пишите в ПС, аську, мыло... предожения скрыты. Исполнитель будет выбран после завершения разработки сайтов.

Сайты:

1. Тематика - изделия из дерева.

2. Тематика - сауны.

Контент уникальный.

Сейчас интересуют подробности:

1. Сколько стоит загнать по ВЧ такой сайт в ТОП10 Яхи и Гугла.

2. Сколько времени займет работа.

3. Сколько времени пройдет, пока сайт войдет в десятку.

4. Примеры ваших работ (сайт - тиц ПР - склолько времени ушло на раскрутку).

5. Какие проблемы могут быть при раскрутке.

6. Какие неожиданные расходы могут возникнуть.

7. Какие действия нужны с моей стороны (кроме паролей...) во время продвижения.

8. Методы вашей работы.

9. Будут ли покупаться ссылки, статьи, посты... и пр. расходы.

Пишите предложение (1-7) на каждый сайт отдельно, если готовы взять два, пишите на оба.

С исполнителем, или если у меня возникнут вопросы, я свяжусь сам.

С уважением, Сергей.

14 лет назад
Serega20
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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