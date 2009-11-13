Продвижение 2-х сайтов в ТОП10

Console-forum.com.ua Интересует продвижение своего сайта-форума в поисковых системах,на игровых форумах,в аналогичных форуму группах вконтакте ,в каталогах - и тд - в основном интересует Украина Выдвижение на первое место в поиске google и yandex Также интересует ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Есть 2 сайта на стадии разработки. Сейчас интересует оптимизация и продвижение каждого в ТОП10 Гугла и Яндекса. Заявки пожалуйста оставляйте здесь (сделка будет осуществляться на этой бирже). Пожалуйста, не пишите в ПС, аську, мыло... предожения скрыты. Исполнитель будет выбран после завершения разработки сайтов.
Сайты:
1. Тематика - изделия из дерева.
2. Тематика - сауны.
Контент уникальный.
Сейчас интересуют подробности:
1. Сколько стоит загнать по ВЧ такой сайт в ТОП10 Яхи и Гугла.
2. Сколько времени займет работа.
3. Сколько времени пройдет, пока сайт войдет в десятку.
4. Примеры ваших работ (сайт - тиц ПР - склолько времени ушло на раскрутку).
5. Какие проблемы могут быть при раскрутке.
6. Какие неожиданные расходы могут возникнуть.
7. Какие действия нужны с моей стороны (кроме паролей...) во время продвижения.
8. Методы вашей работы.
9. Будут ли покупаться ссылки, статьи, посты... и пр. расходы.
Пишите предложение (1-7) на каждый сайт отдельно, если готовы взять два, пишите на оба.
С исполнителем, или если у меня возникнут вопросы, я свяжусь сам.
С уважением, Сергей.
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