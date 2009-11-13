Сайт в топ10

Поисковые системы (SEO)Закрыт18 заявок289 просмотров
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Требуется вывести сайт ex-eo.com в топ10 по ключевым запросам.

Сайт дизайн-студии EXEO design в г. Киров, Кировская обл.

Специализация: дизайн интерьера, архитектура, 3d визуализация, графический дизайн.

Раскрутка требуется по Кирову и области (конкуренция тут совсем мала: пара-тройка дизайн-студий "раскручено" в Кирове).

Жду предложений)

14 лет назад
exeo
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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