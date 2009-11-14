Поднять посещяемость ресурса.

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок182 просмотра
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Имеется проект http://zamanuxa.ru. Требуется грамотный человек в сео,чтобы поднять посещяемость минимум до 10-15к в сутки. Главное требования,чтобы это были целевые посетители, и не смотрели только главную страницу,а переходили бы хотябы по двум трум новостям или страницам.

Цены,сроки и гарантии выслушаю здесь. Бюджет не определен,все зависит от предложений.

14 лет назад
zamanuxa
Alexandre Lykov 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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