Необходимо консультирование по SEO.

Продвинуть сайт по одному ключевому слову "Омск" и удержание на этой позиции. Оплата только после первых результатов. Адрес сайта в личке.
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