Обучить SEO продвижению

Нужно продвижение сайта тематика сотовые телефоны, www.vip-phones.ru нужно попасть в ТОП 10 вот ключевые слова 1.копии верту 2.копии элитных телефонов 3.элитные телефоны vertu 4.копии телефонов vertu 5.китайские Nokia 6.китайские телефоны Nokia 7.дешевые телефоны 8.китайские сотовые телефоны 9.дешевые мобильники 10.дешевые мобильные телефоны 11.копии телефонов 12.копии nokia 13.китайские сотовые ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В результате появившегося свободного времени и потребности в продвижении моего проекта.....
Ищется учитель, наставник, который на примере моего сайта www.acover.ru расскажет все секреты белого продвижения сайта.
С предложениями формата занятие по 2 академ часа в течении недели и стоимостью от 10 000 р. НЕ ПРИНИМАЮТСЯ
Я ищу человека, который занимается продвижением своих проектов и готов параллельно давать рекомендации по поэтапному продвижению моего проекта.
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