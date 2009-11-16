Обучить SEO продвижению

В результате появившегося свободного времени и потребности в продвижении моего проекта.....

Ищется учитель, наставник, который на примере моего сайта www.acover.ru расскажет все секреты белого продвижения сайта.

С предложениями формата занятие по 2 академ часа в течении недели и стоимостью от 10 000 р. НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

Я ищу человека, который занимается продвижением своих проектов и готов параллельно давать рекомендации по поэтапному продвижению моего проекта.