Нужно продвижение сайта тематика сотовые телефоны, www.vip-phones.ru нужно попасть в ТОП 10 вот ключевые слова

1.копии верту

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15.китайские мобильные телефоны

16.телефоны с 2 сим картами

и через какое время появиться мой сайт в десятке? И ГЛАВНОЕ НЕ ПРЕДЛОГАТЬ ВЫШЕ 10 000 Т РУБЛЕЙ!