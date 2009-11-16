Продвижение сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок259 просмотров
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Нужно продвижение сайта тематика сотовые телефоны, www.vip-phones.ru нужно попасть в ТОП 10 вот ключевые слова

1.копии верту

2.копии элитных телефонов

3.элитные телефоны vertu

4.копии телефонов vertu

5.китайские Nokia

6.китайские телефоны Nokia

7.дешевые телефоны

8.китайские сотовые телефоны

9.дешевые мобильники

10.дешевые мобильные телефоны

11.копии телефонов

12.копии nokia

13.китайские сотовые телефоны

14.продажа китайских телефонов

15.китайские мобильные телефоны

16.телефоны с 2 сим картами

и через какое время появиться мой сайт в десятке? И ГЛАВНОЕ НЕ ПРЕДЛОГАТЬ ВЫШЕ 10 000 Т РУБЛЕЙ!

14 лет назад
vitalboss
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад