Есть 4 блога которые я хочу продвинуть. Тема - бесплатные онлайн игры. Нужны ссылки с других блогов (обмен ссылками).

И есть 3 сайта для которых также нужны ссылки. Мне нужны ссылки только от русскоязычных сайтов. Это очень большой проект. Жду ваших предложений.