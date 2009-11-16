Нужны ссылки

$250
Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок237 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть 4 блога которые я хочу продвинуть. Тема - бесплатные онлайн игры. Нужны ссылки с других блогов (обмен ссылками).

И есть 3 сайта для которых также нужны ссылки. Мне нужны ссылки только от русскоязычных сайтов. Это очень большой проект. Жду ваших предложений.

14 лет назад
Trapstar2009
Никита 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
  • Похожие заказы

  • Требуется продвижение сайта

    Требуется продвижение сайта по следующим запросам во всех поисковиках. тренинги продаж бизнес тренинги тренинги управления тренинг персонала тренинг уверенности тренинг командообразования тренинг переговоров корпоративные тренинги тренинги для руководителей тренинг управление персоналом активные продажи тренинг управление будущим тренинг профессиональных продаж тайм менеджмент тренинг бизнес семинары тренинги тренинг эффективные продажи корпоративное обучение персонала тренинг управление ...

    Поисковые системы (SEO)25 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Обучить SEO продвижению

    В результате появившегося свободного времени и потребности в продвижении моего проекта..... Ищется учитель, наставник, который на примере моего сайта www.acover.ru расскажет все секреты белого продвижения сайта. С предложениями формата занятие по 2 академ часа в течении ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвижение сайта

    Нужно продвижение сайта тематика сотовые телефоны, www.vip-phones.ru нужно попасть в ТОП 10 вот ключевые слова 1.копии верту 2.копии элитных телефонов 3.элитные телефоны vertu 4.копии телефонов vertu 5.китайские Nokia 6.китайские телефоны Nokia 7.дешевые телефоны 8.китайские сотовые телефоны 9.дешевые мобильники 10.дешевые мобильные телефоны 11.копии телефонов 12.копии nokia 13.китайские сотовые ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Раскрутка сервера

    Необходима раскрутка сервера по Lineage 2 Interlude Необходимо в кратчайшие сроки поднять онлайн до 200+(чем больше тем лучше) Ссылку на сервер дам исполнителю

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется продвижение.

    Требуется продвинуть сайт в топ10,поисковые запросы связанны с оптовой продажей замореженной рыбы и кур: продажа пикши,палтуса,кур,бройлер,цеплят.Определить ВЧ и СЧ и назвать бюджет. аська 299232381 Оплата по факту выхода запросов в топ!

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поднять посещяемость ресурса.

    Имеется проект http://zamanuxa.ru. Требуется грамотный человек в сео,чтобы поднять посещяемость минимум до 10-15к в сутки. Главное требования,чтобы это были целевые посетители, и не смотрели только главную страницу,а переходили бы хотябы по двум трум новостям или ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад