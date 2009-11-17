Продвинуть сайт по одному ключевому слову

Нужно продвинуть сайт агенства недвижимости поближе к первым страницам поисковиков (желательно 1-2 страница поиска; наброски ключевых слов есть, возможны изменения). Оплата частично авансом, остальное по результату работы. Ниже оставляйте предложения по приблизительной стоимости, предложения и вопросы ...
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Продвинуть немецкоязычный сайт в Google по одному ключевому слову "Grusskarten" (пер. Поздравительные Открытки) и удержание на этой позиции. Насколько реально продвинуть, в какие сроки и во сколько обойдется? Сайт будет доступен через 2 недели.
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