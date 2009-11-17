Продвижение сайта в поисковиках

Нужно продвинуть сайт агенства недвижимости поближе к первым страницам поисковиков (желательно 1-2 страница поиска; наброски ключевых слов есть, возможны изменения). Оплата частично авансом, остальное по результату работы.

Ниже оставляйте предложения по приблизительной стоимости, предложения и вопросы по процесу раскрутки пишите мне в личку.

Предпочтение максимально оптимальному сочетанию цена/качество

Только "белая" раскрутка

Оставляйте здесь короткое предложение чтобы я могла потом найти выбраного исполнителя :)

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Возможность дополнительной оптимизации сайта: текст на главной странице (на данный момент в стадии доработки) и текст на других страницах сайта. Возможны также незначительные изменения тэгов.

Адрес сайта: http://gora1if.com