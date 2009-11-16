Вывести в топ интернет магазин.

Есть у знакомого сайт, на 3х языках, на Латышском почти все товары в топе, но на русском их вообще там нету, я сам изучаю продвижение сайта, и вот думаю, будет ли гарантировать прогон по каталогом вывод в топ, или обязательна внутренняя оптимизация? Давать доступы он не будет но готов высылать любые файлы, возможно ли без доступов вывести в топ пока для Латвии , позже для Европы слово "Дисплеи" и сколько это будет стоить?И работаете ли вы без предоплаты?