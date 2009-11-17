Вывести сайт по запросу "cpeдний клacc"

Здравствуйте. Необходимо продвижение сайта в Яндексе. Сложность: средняя Опыт SEO: не менее года Тематика: недвижимость Бюджет на продвижение: 300$\мес. Сроки: ТОП-10 в течение 2 мес., сайт не новый Семантика готова, сайт оптимизирован. Работа только с внешними факторами. Жду от Вас стоимость Ваших услуг. В ...
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В Яндексе
Интересует только третье место.
и только этот запрос.
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