Продвижение сайта cnd.su

$100
Поисковые системы (SEO)Закрыт16 заявок256 просмотров
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Добрый день, фриленсеры. Нужно повысить посещаемость сайта. Бюджет небольшой. но и планирую сотрудничество(если устроят услуги) долго!! и привлечь к другим сайтам(sibdog.ru, и еще парочке которые сейчас сдаются).

Готов платить по 2000/мес за сайт. (повышение после 2х мес.)

По запросам (Отзвы о работодателях, черный список работодателей ) в ya до 9 .11.2009 занимал 9 и 13 места соответсвенно. сейчас почему то перешел во 2й десяток.

основная задача увеличить посещаемость сайта.

p.s: прошу оставлять свои предложения и Цены ТОЛЬКО ТУТ!!!

14 лет назад
Joker84
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
mskliving
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
18 отзывов(-8)
14 лет назад
$100
60 дней
Человек из 100$ взял предоплату в размере 2000 руб. и пропал, ни отчета ни действий по продвижению.
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