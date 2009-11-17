Продвижение сайта cnd.su

Добрый день, фриленсеры. Нужно повысить посещаемость сайта. Бюджет небольшой. но и планирую сотрудничество(если устроят услуги) долго!! и привлечь к другим сайтам(sibdog.ru, и еще парочке которые сейчас сдаются).

Готов платить по 2000/мес за сайт. (повышение после 2х мес.)

По запросам (Отзвы о работодателях, черный список работодателей ) в ya до 9 .11.2009 занимал 9 и 13 места соответсвенно. сейчас почему то перешел во 2й десяток.

основная задача увеличить посещаемость сайта.

p.s: прошу оставлять свои предложения и Цены ТОЛЬКО ТУТ!!!