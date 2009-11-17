Продвижение пластиковые окна

$2000
Поисковые системы (SEO)Закрыт23 заявки407 просмотров
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Требуется поднятие сайта в ТОП 10 яндекса и последущее его сопровождение по следущим запросам:

Необходим опыт по продвижению сайтов в конкурентных тематиках. Опыт работы по окнам приветсвуется.

Интересует цена продвижения. поддержания, примерное время вывода.

домен по запросу. домену более 3 лет.

тиц 140. pr 3

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14 лет назад
podbra
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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