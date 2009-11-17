Оптимизация автомобильного портала

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок196 просмотров
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Нужно оптимизировать автомобильный портал automenu.com.ua - таргетинг на Украину. В админке есть title, description, keywords - поля для заполнения. Но задача еще проще. Суть заключается в следующем:

1. Стратегическое SEO - ТОП по словосочетанию марка+модель, если вокруг марка+модель будут кружиться СЧ или НЧ запросы - тоже неплохо.

2. Программисты сами сгенерируют мета-данные (ключи, по-моему не актуальны) нужным образом. Им надо только сказать как.

3. Поэтому нужно всего лишь подобрать мету по запросам и дать на все страницы программерам.

14 лет назад
automenu
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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