Продвижение сайта

Добрый день. Что есть: Сайт 150 страниц в индексе.... Что надо: Надо подобрать для каждой странице в индексе ключи по яндексу вордстату... На каждую страницу подбираем один СЧ запрос, и два НЧ запроса. Итого 3 ключа ...