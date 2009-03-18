Добрый день! Нужно сделать логотип экоусадьбы, сайт ecorodyna.com.ua (сайт в проццесе наполнения). В виде детского рисунка (примеры в прикрепленных файлах). Подписи - Екородина. Органічна садиба.
- $15Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Нужно сделать сайт на строительную тематику по шаблону joomla http://joomla25.zootemplate.com/zt_rator/ и продвинуть его в google. Не забудьте указать стоимость работы.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
Всем доброе время суток! Интересует продвижение сайта на строительную тематику в Google! Оплата по факту вывода сайта на нужные позиции. Предпочтение киевлянам, при необходимости готов заключить договор. В ТОП 10 Google.com.ua машинная штукатурка Киев гипсовая машинная штукатурка машинная штукатурка штукатурка машинным ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! нужно сделать сайт, примерно как http://chocomir.com. Более подробное тех. задание отправлю в личку. Напишите, пожалуйста, примерную стоимость создания сайта, сроки. Спасибо. Ждем ответов.Сайты «под ключ»45 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Интересует SEO сайта novator.biz.ua в ТОП 10 Google по таким запросам: машинная штукатурка Киев гипсовая машинная штукатурка машинная штукатурка штукатурка машинным способом механизированная штукатурка штукатурные работы Киев штукатурка стен Просьба указывать в ответе цену вывода и поддержки, сроки вывода десятку.Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Интересует создание сайта типа http://www.stiv-spb.ru/shtukaturka/ Пишите, пожалуйста, предложения с стоимостью, сроком выполнения работ.Сайты «под ключ»42 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Необходимо продвижение сайта novator.biz.ua в ТОР 5 Google по таким запросам: 1. Штукатурные работы 2. Штукатурка стен, 3. Машинная штукатурка, 4. Гипсовая штукатурка, 5. Штукатурка машинным способом. Отправляйте предложения на [email protected] или в личку. С уважением, АлександрПоисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Необходимо продвижение сайта novator.biz.ua в ТОР 5 Google по таким запросам: 1. Штукатурка, 2. Штукатурка стен, 3. Машинная штукатурка, 4. Гипсовая штукатурка, 5. Цементная штукатурка, 6. Известковая штукатурка, 7. Декоративная штукатурка, 8. Механизированная штукатурка. Отправляйте предложения на [email protected] или в личку. С уважением, АлександрПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Нужно создать сайт-визитку строительной фирмы с индивидуальным дизайном или предложить уже готовый шаблон. Сайт должен быть оснащен системой управления. Структура сайта будет примерно как на novator.biz.uaСайты «под ключ»76 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен сайт-визитка с возможностью самостоятельного редактирования информации, разделов, добавления видеороликов. Требования к претендентам: 1. место жительства - Украина, 2. в предложении указывать стоимость, срок выполнения, контактный телефон,Сайты «под ключ»38 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Доброе время суток! Нужно создать сайт по строительной тематики по своей структуре похожим на http://www.trud.ua , http://job.ukr.net/ .Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт15 лет назад