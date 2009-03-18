mehaniki

Александр Гордеев mehaniki

 
43 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание логотипа

    $15

    Добрый день! Нужно сделать логотип экоусадьбы, сайт ecorodyna.com.ua (сайт в проццесе наполнения). В виде детского рисунка (примеры в прикрепленных файлах). Подписи - Екородина. Органічна садиба.

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Продвижение сайта

    Всем доброе время суток! Интересует продвижение сайта на строительную тематику в Google! Оплата по факту вывода сайта на нужные позиции. Предпочтение киевлянам, при необходимости готов заключить договор. В ТОП 10 Google.com.ua машинная штукатурка Киев гипсовая машинная штукатурка машинная штукатурка штукатурка машинным ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать сайт-визитку

    Добрый день! нужно сделать сайт, примерно как http://chocomir.com. Более подробное тех. задание отправлю в личку. Напишите, пожалуйста, примерную стоимость создания сайта, сроки. Спасибо. Ждем ответов.

    Сайты «под ключ»45 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение сайта

    Добрый день! Интересует SEO сайта novator.biz.ua в ТОП 10 Google по таким запросам: машинная штукатурка Киев гипсовая машинная штукатурка машинная штукатурка штукатурка машинным способом механизированная штукатурка штукатурные работы Киев штукатурка стен Просьба указывать в ответе цену вывода и поддержки, сроки вывода десятку.

    Поисковые системы (SEO)21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение сайта в ТОР 5 Google

    Добрый день! Необходимо продвижение сайта novator.biz.ua в ТОР 5 Google по таким запросам: 1. Штукатурные работы 2. Штукатурка стен, 3. Машинная штукатурка, 4. Гипсовая штукатурка, 5. Штукатурка машинным способом. Отправляйте предложения на [email protected] или в личку. С уважением, Александр

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение сайта в ТОР 5 Google

    Добрый день! Необходимо продвижение сайта novator.biz.ua в ТОР 5 Google по таким запросам: 1. Штукатурка, 2. Штукатурка стен, 3. Машинная штукатурка, 4. Гипсовая штукатурка, 5. Цементная штукатурка, 6. Известковая штукатурка, 7. Декоративная штукатурка, 8. Механизированная штукатурка. Отправляйте предложения на [email protected] или в личку. С уважением, Александр

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта-визитки

    Добрый день! Нужно создать сайт-визитку строительной фирмы с индивидуальным дизайном или предложить уже готовый шаблон. Сайт должен быть оснащен системой управления. Структура сайта будет примерно как на novator.biz.ua

    Сайты «под ключ»76 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта-визитки

    Нужен сайт-визитка с возможностью самостоятельного редактирования информации, разделов, добавления видеороликов. Требования к претендентам: 1. место жительства - Украина, 2. в предложении указывать стоимость, срок выполнения, контактный телефон,

    Сайты «под ключ»38 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
vladislav-kpi
Владислав 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$120
10 баллов
11 лет назад
Создание и продвижение сайта
Очень доволен сотрудничеством с Александром. Задание было поставлено четко, он всегда был в сети и можно было уточнить детали, моментальная оплата по завершению работы. Буду рад работать с Александром в будущем по другим проектам.
Рекомендую Владислава как порядочного и пунктуального исполнителя. Умеет выслушать, понимает что требуется, проконсультирует .... одним словом, приятно работать!
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