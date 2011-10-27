Создание сайта строительной тематики

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Закрыт42 заявки328 просмотров

Добрый день! Интересует создание сайта типа http://www.stiv-spb.ru/shtukaturka/ Пишите, пожалуйста, предложения с стоимостью, сроком выполнения работ.

14 лет назад
mehaniki
44 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров