Нужно сделать точную копию сайта seasonvar.ru особенно по функционалу, или написать свой скрипт, или попробовать реализовать это на DLE, думаю там много схожего! Рассмотрим все ваши предложения!!! ICQ: 482-184-616
Нужен аналог сайта
Сайт вот http://ayakino.ru
Нужна копия сайта....Пишите сроки и цену
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