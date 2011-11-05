Сайт на Joomla+Virtuemart RUS (на банную тематику)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен4 заявки210 просмотров

Нужен сайт на Joomla + Virtuemart (на банную тематику).

1) Красивый дизайн в древнерусском стиле на банную тематику (со слайдером вверху), верстка, натяжка на Joomla+Virtuemart RUS (уникализированные html-код, стили).

2) Установить все нужные и полезные плагины (sh404sef для ЧПУ, All in One Seo pack, sitemap и т.д.)

3) Разделы новостей, услуг, товаров по категориям, Контакты с Яндекс.картой, "О нас".

4) Прописанные Title, Descriptions, Keywords для каждого раздела, статьи или товара.

5) Валидность, кроссбраузерность.

Контент предоставляю, текстовый с изображениями + 10 товаров для образца.

Сайт не должен потом быть в портфолио.

Просьба обращаться только серьезным и ответсвенным людям, с хорошими отзывами, портфолио и аккаунтом от года;

чат - через SKYPE.

HTMLJoomla
14 лет назад
turr
56 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 лет назад
$300
5 дней
Был сделан заказ на интернет-магазин "под ключ". В итоге получил ОЧЕНЬ симпатичный дизайн, хорошую верстку и полное выполнение всех пунктов ТЗ + еще несколько. Сайтом доволен на все 100%.
Реализовал проект, моментальная оплата. Спасбо за проект. Жду следующий.

Заявки фрилансеров

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 лет назад

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