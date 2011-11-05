Необходимо реализовать интернет-магазина на 1С битрикс. Несколько вариантов оплаты + робокасса. Выгрузка товаров на Яндекс.маркет и т.д. Синхронизация с 1С, как загрузка товара, так и выгрузка заказов. Более подробное ТЗ вышлем по почте.
Сайт на Joomla+Virtuemart RUS (на банную тематику)
Нужен сайт на Joomla + Virtuemart (на банную тематику).
1) Красивый дизайн в древнерусском стиле на банную тематику (со слайдером вверху), верстка, натяжка на Joomla+Virtuemart RUS (уникализированные html-код, стили).
2) Установить все нужные и полезные плагины (sh404sef для ЧПУ, All in One Seo pack, sitemap и т.д.)
3) Разделы новостей, услуг, товаров по категориям, Контакты с Яндекс.картой, "О нас".
4) Прописанные Title, Descriptions, Keywords для каждого раздела, статьи или товара.
5) Валидность, кроссбраузерность.
Контент предоставляю, текстовый с изображениями + 10 товаров для образца.
Сайт не должен потом быть в портфолио.
Просьба обращаться только серьезным и ответсвенным людям, с хорошими отзывами, портфолио и аккаунтом от года;
чат - через SKYPE.
Выбранный исполнитель
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