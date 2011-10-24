Создание сайта

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Закрыт3 заявки227 просмотров

Создать аналог сайта betteam(dot)ru (только мобильная версия)

Главные задачи:

Возможность обновления прогнозов в любое время.

Автоматическая подгрузка и обновление счета матчей проходящих в реальном времени (подгрузка с других сайтов).

возможность покупать прогнозы через SMS, Webmoney, Яндекс деньги и т.д.

Писать в проект

или

e-mail - [email protected]

skype - soft35_dmitry

ICQ - 606415851

14 лет назад
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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