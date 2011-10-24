Создание портала на Drupal

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Закрыт10 заявок206 просмотров

Требуются люди работающие на Drupal, для создания портала по типу вебинаров, но со своим модулем. Дизайн уже есть и осталось создать сам сайт + подключить модуль.

Drupal
14 лет назад
agil
Агил 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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