Проект города

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Закрыт4 заявки454 просмотра

Проект каталог объектов заведений различного типа. Планируется что будет отдельная база объектов для разных городов со своими поддоменами. Вот ссылка на проект http://outinyourcity.com/test/ Проект написан на yii. Сейчас готово 40-50% функционала. Требуется разработчик со знанием фреймворка yii. Есть уже план развития после окончания существующего функционала. Более подробно буду обсуждать с конкретным разработчиком. Прошу предложить приблизительную цену, так как понимаю что описание очень скудное.

Yii
13 лет назад
dmitrij_z
39 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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