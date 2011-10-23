Проект города

Проект каталог объектов заведений различного типа. Планируется что будет отдельная база объектов для разных городов со своими поддоменами. Вот ссылка на проект http://outinyourcity.com/test/ Проект написан на yii. Сейчас готово 40-50% функционала. Требуется разработчик со знанием фреймворка yii. Есть уже план развития после окончания существующего функционала. Более подробно буду обсуждать с конкретным разработчиком. Прошу предложить приблизительную цену, так как понимаю что описание очень скудное.