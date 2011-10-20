Бизнес социальная сеть

Необходимо разработать бизнес социальную сеть.

Социальная сеть должно быть с поддержкой следующих валют: UAH, RUR, USD, EUR, GBP, CHF.

Необходимые модули:

Учетной записи:

- Регистрацию

- Личный кабинет

- Мессинджер (общения с другими пользователями)

- Избранное

- Записная книжка

- Календарь (органайзер)

- Группы

- Поиск

- Новости

- Настройки

- Доски объявлений

- Раздел проекты (это модуль фрилансенга, тут можно публиковать работы и находить их исполнителей)

Фин. часть учетной записи:

- Кошелек

- Создание своего магазина, с возможностью припарковать его к домену.

- Создание товаров

- Выписка счетов

Так же необходима "Ярмарка", это что типа общего хранилища всех товаров от всех продавцов.

Необходимо так же разработать API для магазинов и готовые "виджеты" для размещения мини витрин на сторонних сайтах.

Администрирование трех ступеней:

- Супер админ (Директор)

- Админ

- Оператор

Проект рассчитан на долго срочное партнерство.

Понятно что все написано образно, но все же попрошу написать примерные цены приближенные к реальности и сроки.

P.S На связи в ЛС.