Создание сайта-визитки по фотошопному сайту
Бизнес социальная сеть
Необходимо разработать бизнес социальную сеть.
Социальная сеть должно быть с поддержкой следующих валют: UAH, RUR, USD, EUR, GBP, CHF.
Необходимые модули:
Учетной записи:
- Регистрацию
- Личный кабинет
- Мессинджер (общения с другими пользователями)
- Избранное
- Записная книжка
- Календарь (органайзер)
- Группы
- Поиск
- Новости
- Настройки
- Доски объявлений
- Раздел проекты (это модуль фрилансенга, тут можно публиковать работы и находить их исполнителей)
Фин. часть учетной записи:
- Кошелек
- Создание своего магазина, с возможностью припарковать его к домену.
- Создание товаров
- Выписка счетов
Так же необходима "Ярмарка", это что типа общего хранилища всех товаров от всех продавцов.
Необходимо так же разработать API для магазинов и готовые "виджеты" для размещения мини витрин на сторонних сайтах.
Администрирование трех ступеней:
- Супер админ (Директор)
- Админ
- Оператор
Проект рассчитан на долго срочное партнерство.
Понятно что все написано образно, но все же попрошу написать примерные цены приближенные к реальности и сроки.
P.S На связи в ЛС.
Заявки фрилансеров
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