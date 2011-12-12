Сделать копию интернет магазина точную и полную

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен4 заявки223 просмотра

http://odezda.socco.msk.su

рассмотрю заявки и предложения всех лансеров.

14 лет назад
DenisD
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

artrich
Игорь 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
25 отзывов(-4)
14 лет назад
$200
7 дней
Супер профессионально! Игорь знает систему управления как свои пять пальцев. Большое спасибо за полную реализацию этого сложного проекта.
Добросовестный заказчик, буду рад сотрудничеству вновь

Заявки фрилансеров

artrich
Игорь 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
25 отзывов(-4)
14 лет назад

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