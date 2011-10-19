Площадка проведения тендеров

Требуется создание площадки проведения тендеров.

функционал эдентичный www.tenderer(.)ru ЭЦП также будет использоваться.

Изменения, по сути будут только в дизайне, верстке, и мелкие доработки.

Предпочтение отдается адекватной цене, срокам и опыта именно в этой сфере.

Не забываем указывать цену и сроки, а так же какой движок будете использовать. Битрикс не предлагать