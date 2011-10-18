Интернет-магазин для спецодежды

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Закрыт23 заявки232 просмотра

Доброго времени суток.

Необходим сайт - интернет магазин: по индивидуальному пошиву спецодежды и сувенирной продукции,под ключ.

Эксклюзивный дизайн. Конструктор одежды. Каталог продукции,приблизительно 100 наименований. Остальные подробности в личку.

Возможна предоплата.

Привнтствуется индивидуальная разработка движка для сайта (под все браузеры)

14 лет назад
Masha_dd
Мария 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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