Интернет-магазин для спецодежды

Необходимо создать сайт бухгалтерских услуг, всего страниц сайта 17 -19. Заказчик юридическое лицо и оплата будет происходить в рублях и с расчетного счета, также просьба обратить внимание что работаем БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!!!. Подробное ТЗ в ходе ...