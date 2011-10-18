Настроить интернет-магазин (umi)

Необходимо создать сайт под ключ с добавлением флеш-меню на дизайне от templatemonster (шаблон есть) для компании, реализующей продукты. CMS OsCommerce. ТЗ прилагается, наполнить статьями и фото (будут предоставлены), заполнить и настроить служебные характеристики сайта (robots.txt, ...