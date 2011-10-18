Сделать магазин радиоуправляемых моделей с партнеркой + возможность интеграции с 1с+ парсеры- загрузчики товаров в магазин. Дизайн есть http://www.weblancer.net/files/projects/3006/300672/works/222252.jpg Требования к магазину: 1-Авто СЕО оптимизирован. 2- Партнерская программа для других ...
Сайт интернет-магазина продуктов
Необходимо создать сайт под ключ с добавлением флеш-меню на дизайне от templatemonster (шаблон есть) для компании, реализующей продукты. CMS OsCommerce. ТЗ прилагается, наполнить статьями и фото (будут предоставлены), заполнить и настроить служебные характеристики сайта (robots.txt, и т.д. см. ТЗ), разместить на хостинге (учетки предоставлю). Прошу указывать цену и срок выполнения.
После принятия заявки с фрилансером заключается договор и регистрируется в Арбитраже. Оплата производится с кошелька на кошелек.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1200
ВНИМАНИЕ - цена не окончательная! Дизайн вида - http://onlineigry.com/ Основная игра "Камень Ножницы Бумага", в дальнейшем планируется развитие в других направлениях... Защита от взлома как сайта, так и игр Система пользователей ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $1000
Сайт аналог profinform.com Цель сайта: Регистрация пользователей и самостоятельное добавления объектов недвижимости на определенный срок. Функция подсветки объектов при поиске и размещение на главной. К сайту необходим раздел новостей, ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт14 лет назад
Вся информация о работе находится в прикрепленном файле. Прошу оценить стоимость и сроки выполнения.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Здравствуйте! Требуется создание сайта "под ключ" для исполнительницы песен - сайт-визитка. ТЗ еще формируем. Дизайн, верстка, натяжка на движок (желательно - Joomla, WP. Принимаются пожелания по другому, подходящему движку). Возможно,красивый флеш-элемент, который бы не мешал ...Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт14 лет назад
Цель: создание сайта и животных с форумом, каталогом с предприятиями ЗОО направленности с возможностью оставлять комментарии и рейтингом. Требуется: создание ТЗ, выбор CMS, дизайн шаблона под выбранную CMS, программирование, верстка. Есть проработанная структура ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется разработать сайт под ключ. Тематика строительные услуги. Опыт разработки больших проектов будет преимуществом. Подробности при переписке по скайпу.Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт14 лет назад
Сайт "портфолио", где находится информация обо мне, моей деятельности.Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Здравствуйте. Мне нужно создать сайт-портфолио по профилю моей деятельности. Сам я менеджер проектов. Честно говорю, что создал бы сам, да совсем нет на это времени, ибо работаю буквально целыми днями. Столкнулся с тем, что такой ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть группа графоманов. Требуется для них сайт. Первоначальная цена - 2 000 рублей. Плачу я. Они не понимают почему кто-то им красивым и умным ничего не хочет ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт13 лет назад