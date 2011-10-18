Сайт интернет-магазина продуктов

Необходимо создать сайт под ключ с добавлением флеш-меню на дизайне от templatemonster (шаблон есть) для компании, реализующей продукты. CMS OsCommerce. ТЗ прилагается, наполнить статьями и фото (будут предоставлены), заполнить и настроить служебные характеристики сайта (robots.txt, и т.д. см. ТЗ), разместить на хостинге (учетки предоставлю). Прошу указывать цену и срок выполнения.

После принятия заявки с фрилансером заключается договор и регистрируется в Арбитраже. Оплата производится с кошелька на кошелек.