Создание сайта-портфолио

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок209 просмотров

Здравствуйте. Мне нужно создать сайт-портфолио по профилю моей деятельности. Сам я менеджер проектов. Честно говорю, что создал бы сам, да совсем нет на это времени, ибо работаю буквально целыми днями. Столкнулся с тем, что такой сайт необходим.

Мне нужно поставить сайт на одном из популярных и не сильно функциональных движков (как пример WORDPRESS для этого неплохо подходит на мой взгляд), настроить его на хостинге и создать простой дизайн (но не уродский, а достойный).

Требования к функционалу у меня мизерные (это к вопросу о движках, если на каком-то уже есть это, то ему и приоритет):

- нужна нормальная фотогалерея типа "Lightbox", чтобы можно было сделать много изображений на странице и увеличивать каждое из них, ссылки вперёд, назад и ESC - тобиш закрыть окно. Ещё лучше если изображения можно будет прокручивать вперёд, назад (как здесь например галерея "jCarousel Lite") и увеличивать.

- убрать все копирайты из него, чтобы нигде не было написано на чём он сделан и версия.

- создать не менее 5 разделов с тестовым контентом, все тексты я делаю сам, нужна только "рыба".

Нужно также разработать простой дизайн, включая шапку (не уродский, тона обсужу с выбранным исполнителем). Шапку сделать в формате PSD. Её подредактирую сам. Всё это дело по-быстрому сверстать. За сим, собственно, всё. Ничего сложного нет.

Срок для разработки - 1 неделя (не стоит спешить).

Оплата - возможна поэтапная, возможна полная. Цены на рынке за подобные услуги я знаю, поэтому не надо предлагать какие-то немыслимые цены за 1 рабочий день, но рассмотрю все предложения. У Вас должно быть не менее 5 положительных отзывов если Вы хотите выполнить проект.

Спасибо за внимание.

P.S. Если пишите мне, то оставляйте хоть какие то контакты типа аськи или почты.

WordPress
14 лет назад
alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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