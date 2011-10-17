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Создание сайта-портфолио
Здравствуйте. Мне нужно создать сайт-портфолио по профилю моей деятельности. Сам я менеджер проектов. Честно говорю, что создал бы сам, да совсем нет на это времени, ибо работаю буквально целыми днями. Столкнулся с тем, что такой сайт необходим.
Мне нужно поставить сайт на одном из популярных и не сильно функциональных движков (как пример WORDPRESS для этого неплохо подходит на мой взгляд), настроить его на хостинге и создать простой дизайн (но не уродский, а достойный).
Требования к функционалу у меня мизерные (это к вопросу о движках, если на каком-то уже есть это, то ему и приоритет):
- нужна нормальная фотогалерея типа "Lightbox", чтобы можно было сделать много изображений на странице и увеличивать каждое из них, ссылки вперёд, назад и ESC - тобиш закрыть окно. Ещё лучше если изображения можно будет прокручивать вперёд, назад (как здесь например галерея "jCarousel Lite") и увеличивать.
- убрать все копирайты из него, чтобы нигде не было написано на чём он сделан и версия.
- создать не менее 5 разделов с тестовым контентом, все тексты я делаю сам, нужна только "рыба".
Нужно также разработать простой дизайн, включая шапку (не уродский, тона обсужу с выбранным исполнителем). Шапку сделать в формате PSD. Её подредактирую сам. Всё это дело по-быстрому сверстать. За сим, собственно, всё. Ничего сложного нет.
Срок для разработки - 1 неделя (не стоит спешить).
Оплата - возможна поэтапная, возможна полная. Цены на рынке за подобные услуги я знаю, поэтому не надо предлагать какие-то немыслимые цены за 1 рабочий день, но рассмотрю все предложения. У Вас должно быть не менее 5 положительных отзывов если Вы хотите выполнить проект.
Спасибо за внимание.
P.S. Если пишите мне, то оставляйте хоть какие то контакты типа аськи или почты.
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