Сайт для группы графоманов.

Есть группа графоманов.

Требуется для них сайт.

Первоначальная цена - 2 000 рублей.

Плачу я.

Они не понимают почему кто-то им красивым и умным ничего не хочет делать бесплатно. Они же пишут бесплатно....

Лучше на Друпал или Джумла.

ТРЕБУЕТСЯ Только настроенный шаблон.

Если предлагаете другой движок - обоснуйте, пожалуйста.

Заполняют сами.

Предложите, что сможете.

Они не профи и могут не знать о многих фишках.

Предполагают, что сами создают СВОЙ запороленный раздел,

Дают доступ каждый к своему разделу по паролю и регистрации.

Я уже, зная их, предполагаю, что захотят свои НЕТЛЕНКИ продавать через интернет.

Нас не должно волновать, что НИ ОДИН нормальный ничего у них возможно не купит!!!!!

Это минимум пожеланий.

Астрономов и Космонавтов по ценам просим не беспокоить!!!

Цену обозначил минимальную в 2 000 рублей. Понимая, что сам движок в интернете бесплатный. Требуется ГРАМОТНЫЙ набор фишек и их подстройка.

Готов выслушать ваш проект и ваши обоснования.

Сумма не пугает. не хочется кормить пустобрехов.