Всем привет, есть изменения по этому магазину с подбором товаров и фильтрами. Дизайн - есть сайт, нужно к нему сделать магазин. Как должен выглядеть каталог, товар, фильтры и корзина - есть ...
Сайт для группы графоманов.
Есть группа графоманов.
Требуется для них сайт.
Первоначальная цена - 2 000 рублей.
Плачу я.
Они не понимают почему кто-то им красивым и умным ничего не хочет делать бесплатно. Они же пишут бесплатно....
Лучше на Друпал или Джумла.
ТРЕБУЕТСЯ Только настроенный шаблон.
Если предлагаете другой движок - обоснуйте, пожалуйста.
Заполняют сами.
Предложите, что сможете.
Они не профи и могут не знать о многих фишках.
Предполагают, что сами создают СВОЙ запороленный раздел,
Дают доступ каждый к своему разделу по паролю и регистрации.
Я уже, зная их, предполагаю, что захотят свои НЕТЛЕНКИ продавать через интернет.
Нас не должно волновать, что НИ ОДИН нормальный ничего у них возможно не купит!!!!!
Это минимум пожеланий.
Астрономов и Космонавтов по ценам просим не беспокоить!!!
Цену обозначил минимальную в 2 000 рублей. Понимая, что сам движок в интернете бесплатный. Требуется ГРАМОТНЫЙ набор фишек и их подстройка.
Готов выслушать ваш проект и ваши обоснования.
Сумма не пугает. не хочется кормить пустобрехов.
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