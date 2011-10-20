Разработать сайт-визитку для школы на Joomla

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен23 заявки299 просмотров

Требуется сделать сайт для общеобразовательной школы.

Как пример оформления http://www.s1071.ru/

только не так помпезно и функционала с инфой раза в 3 поменьше.

Нужно:

Установить на хостинг Joomla

Создать сайт - никакого оригинального дизайна не надо, можно по готовому вашему шаблону (при условии, что отвечает тематике сайта), в шапку поместить готовый логотип школы, сделать меню, добавить немного контента (2-3 страницы), контакты. Понимание структуры сайта есть, материал есть, всё дам, объясню куда что добавить и т. д.

Без предоплат - полностью закончили сайт, получили полную сумму.

Время выполнения 2-3 недели. В случае сильного затягивания сроков по причине исполнителя, будет вычет из гонорара.

Требования к исполнителю:

Коммуникабельность, соответственно, своевременный выход на связь, ответственность.

Joomla
14 лет назад
Starkillerus
Григорий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

superhero
Кларк 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
21 отзыв(-2)
14 лет назад
$150
5 дней
Исполнитель проявил себя с самой лучшей стороны! Создал сайт даже раньше оговоренных сроков практически с 0 по устным рекомендациям, постоянно был на связи, с готовностью воспринимал критику, вносил правки "на лету". + великолепное знание кода, все "жуки" вычищались в течение нескольких минут. Очень рекомендую к сотрудничеству.
Григорий оказался первым заказчиком, имеющим все материалы для сайта до момента начала его создания, за несколько лет моей практики. Желаю всем таких заказчиков!

Заявки фрилансеров

superhero
Кларк 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
21 отзыв(-2)
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Aналог сайта

    Необходим сайт по типу all.biz, но только на русском языке и под категории услуги и продукты питания . Проект необходимо реализовать и сопровождать.

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта для отеля

    $1000

    Цель сайта – привлечение клиентов, предоставление информации об отеле и скидках, возможность бронирования номеров напрямую с сайта. 1. Индивидуальный дизайн повторяющий стиль отеля 2. Флеш-шапка с какой-нибудь фишкой. ...

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта по продаже купонов и скидок

    Нужен сайт под ключ по продаже купонов и скидок, а именно дизайн, верстка, программная часть, настройка функционала, внутренняя оптимизация сайта под поисковые системы, многоуровневая защита, тестирование, запуск сайта на самописанной CMS.

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт под ключ! Php + mysql

    $500

    Сроки: до 7 дней (через 4 дня beta version) хотя чем раньше тем лучше Оплата: до 400 баксов (wmz) Цель: Создать сайт для голосаваний через соц. сети (php + mysql) ...

    MySQLPHP
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать под ключ phpbb-форум

    Есть существующий форум (URL см. файл в приложении). Необходимо создать полностью новый дизайн форума, добавить функционал (оплата за сообщения), баннеры, и кое-какие другие мелочи. Необходимо также полностью синхронизировать сообщения. Только профи по ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Копия сайта на ASP.NET

    Нужно создать полную копию сайта на ASP.NET 2.0 или ASP.NET 3.5 с использованием Data Access Layer. Должна быть возможность добавления как авторов так и их произведений. То есть полностью рабочий и управляемый сайт. ...

    ASP.NET
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад