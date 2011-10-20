Разработать сайт-визитку для школы на Joomla

Требуется сделать сайт для общеобразовательной школы.

Как пример оформления http://www.s1071.ru/

только не так помпезно и функционала с инфой раза в 3 поменьше.

Нужно:

Установить на хостинг Joomla

Создать сайт - никакого оригинального дизайна не надо, можно по готовому вашему шаблону (при условии, что отвечает тематике сайта), в шапку поместить готовый логотип школы, сделать меню, добавить немного контента (2-3 страницы), контакты. Понимание структуры сайта есть, материал есть, всё дам, объясню куда что добавить и т. д.

Без предоплат - полностью закончили сайт, получили полную сумму.

Время выполнения 2-3 недели. В случае сильного затягивания сроков по причине исполнителя, будет вычет из гонорара.

Требования к исполнителю:

Коммуникабельность, соответственно, своевременный выход на связь, ответственность.