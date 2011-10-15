Сделать статическую HTML-копию 2-х сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок171 просмотр

Есть два сайта. 50 и 200 страниц.

Адреса сайтов напишу в личку исполнителю.

Нужно сделать полные рабочие статические HTML копии сайтов.

Указывайте сроки и цену.

HTML
14 лет назад
Invint
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров