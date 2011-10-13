Уникальный скин для phpBB 3 (авто-клуб)

Нужен уникальный скин (стиль форума phpBB3) для "клуба Тойота Версо" ( http://toyota-verso.ru ) .

Он должен быть ОЧЕНЬ профессионально выполнен как с точки зрения дизайна, так и в плане совместимости с браузерами. Он должен хорошо отражать суть клуба - владельцы Тойота Версо (если что - это новая независимая модель, с 2009 года).

Для информации: стиль нужно создать "на базе" prosilver (в плане структуры файлов этого скина, а нев коем случае не дизайна) хотелось бы чтобы структура созданного "стиля" позволяла без особых проблем устанавливать "допы" по их "стандартной инструкции" (т.е. нужны минимальные изменения в html'ках, а лучше не трогать их вообще, а работать только со стилями, картинками и т.д.).

Сейчас из "допов" только "благодарности", но планируется установка и других - потому такие требования.