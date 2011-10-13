Одностраничный сайт-заглушка для предзаказа товара

Планируется к продаже настольная карточная игра. Всего есть 7 разных комплектов карт, которые планируется продавать.

Необходимо сделать одностраничный сайт-заглушку для сбора предзаказов на эти карты в течение следующего месяца.

Что должно быть на сайте:

1. Логотип игры (имеется в нескольких размерах и также в psd, дадим);

2. Крупно на виду фраза о том, что это предзаказ карт, а доставка через месяц (как должна звучать фраза – дадим);

3. На виду небольшой текст о том, что это за игра – не более 500-700 символов (текст дадим);

4. 3 видео, в которых люди играют в эту игру. Сами видео уже лежат на видеохостингах: одно на рутьюбе, два на ютьюбе.

Над(под) каждым видео подпись в несколько слов.

5. Самое главное – форма предзаказа карт.

Как я говорил, товаров для предзаказа (разных комплектов карт) всего 7.

Имеется 7 отрисованных картинок с изображением каждого из комплектов.

Каждая картинка имеется в двух размерах: большая (примерно 800х600) и маленькая (примерно 300х180).

Наверное лучше в форме заказа на сайте поставить маленькие картинки, но по клику на каждую покупателю будет выводиться большая.

Каждого из товаров (комплектов карт) покупатель может заказать неограниченное количество.

Соответственно форма заказа должна выглядеть примерно так:

- 7 товаров (у каждого название и картинка, увеличивающаяся по клику);

- рядом с каждым товаром цена и интерфейс выбора количества товара;

- где-нибудь ниже или сбоку (но чтоб было видно покупателю) итоговые количество и цена выбранного товара;

- форма, где покупатель указывает имя (обязательно, без этого заказ не отправляется);

- форма, где покупатель указывает свой email (обязательно, без этого заказ не отправляется);

- форма, где покупатель указывает свой контактный телефон (обязательно, без этого заказ не отправляется);

- кнопка отправки заказа (заказ отправляется на email).

6. Также крупно на видном месте на сайте должен быть указан телефон, по которому также можно сделать предзаказ и уточнить все детали.

Ну и все, что вы нарисуете, нужно будет загрузить на хостинг естественно.

Оплата только по Яндекс.деньги или в любые дружественные с ним системы.