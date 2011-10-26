Очень простой сайт

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Завершен22 заявки444 просмотра

Сделать очень простой сайт на 1 страницу,разместить там 3000 знаков текста (я дам), дизайн минимальный, помочь разместить его на моем хостинге.

Можно без дизайна, только чтобы поисковик нормально скушал.

Домен есть, нужно будет на него установить.

Стоимость?

Срок?

14 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад

Выбранный исполнитель

AleksRF
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$20
1 день
Алексей с честью выиграл бой у службы поддержки моего хостинга :). Сайт тоже простой и качественный - как требовалось.
Адекватный заказчик. С оплатой все в порядке. В ходя проекта Дарья содействовала его скорейшему выполнению.

Заявки фрилансеров

AleksRF
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад