Добрый день. Задача: Необходимо с нуля создать простейший сайт-поиск, аналог ya.ru Описание: Существует аудиоархив (много часов) и полная его стенограмма (расшифровка в текст). Каждое слово в стенограмме ...
Очень простой сайт
Сделать очень простой сайт на 1 страницу,разместить там 3000 знаков текста (я дам), дизайн минимальный, помочь разместить его на моем хостинге.
Можно без дизайна, только чтобы поисковик нормально скушал.
Домен есть, нужно будет на него установить.
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