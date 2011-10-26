Сделать очень простой сайт на 1 страницу,разместить там 3000 знаков текста (я дам), дизайн минимальный, помочь разместить его на моем хостинге.

Можно без дизайна, только чтобы поисковик нормально скушал.

Домен есть, нужно будет на него установить.

Стоимость?

Срок?