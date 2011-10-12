Агрегатор доставок готовой еды

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Закрыт2 заявки183 просмотра

Требуется создание сайта-агрегатора доставок еды http://hrum.com.ua/ под украинский рынок.

«Офлайн» обсуждение всех аспектов проекта с исполнителем. Только Киев. Работа по договору.

14 лет назад
atommal
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров