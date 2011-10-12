Агрегатор доставок готовой еды

Требуется создать сайт. Алгоритм см. во вложении. Активация пользователей обоих типов (и Кроликов, и Фермеров) ТОЛЬКО ручная. Каждому активированному ВРУЧНУЮ пользователю должен автоматически присваиваться порядковый номер, который и будет логином. Кролики и Фермеры - название ...