Требуется создать сайт. Алгоритм см. во вложении. Активация пользователей обоих типов (и Кроликов, и Фермеров) ТОЛЬКО ручная. Каждому активированному ВРУЧНУЮ пользователю должен автоматически присваиваться порядковый номер, который и будет логином. Кролики и Фермеры - название ...
Сайт визитка под ключ с оригинальным дизайном
Необходимо создать сайт визитку фирмы с оригинальным дизайном.
- Возможность создавать/изменять страницы 6-8 штук
- Обратная связь (feedback)
Пожалуйста указывайте хотя бы приблизительную цену в откликах...
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