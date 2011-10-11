Сайт визитка под ключ с оригинальным дизайном

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Закрыт45 заявок381 просмотр

Необходимо создать сайт визитку фирмы с оригинальным дизайном.

- Возможность создавать/изменять страницы 6-8 штук

- Обратная связь (feedback)

Пожалуйста указывайте хотя бы приблизительную цену в откликах...

14 лет назад
upuplab
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров