Сделать сайт консалтинговой компании. Бухгалтерия.

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Закрыт13 заявок269 просмотров

Необходимо сделать сайт консалтинговой компании, аналог www. bookkeeper. su.

Движок сайта - Joomla.

Указание сроков разработки обязательно.

Joomla
14 лет назад
tigrrra777
Роберт 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

timchuktanya
Татьяна 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
4 отзыва
14 лет назад
$1
7 дней

Заявки фрилансеров

timchuktanya
Татьяна 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
4 отзыва
14 лет назад