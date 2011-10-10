Cайт «Центр прямых спортивных трансляций»

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Закрыт3 заявки226 просмотров

Требуется написать сайт на основе кода livescore. (PHP + javascript)

Что-то типа http://www.myscore.ru/ (не клон)

Отдам предпочтение человеку, который предложит выгодную цену, а так же если у Вас будут идеи по дополнительным функциям сайта отличные от конкурентов (доп. мат. стимулирование гарантирую).

Время не лимитирую, главное качество.

JavaScriptPHP
14 лет назад
DonSezar
Юрий 
51 год
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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