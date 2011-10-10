Сайт туристического агентства под Битрикс

Нужен сайт для туристического агентства под Битрикс -Старт (уже куплен и установлен на хостинге). Логотип и цвета компании есть. Дизайн не должен быть сильно ярким в сдержанных тонах, не отвлекающих от контента. Пример сайта http://www.1001tur.ru или http://www.veltra.ru/ Структура сайта должна быть чуть попроще, чем у 1001тур, но принцип вкладок и меню стоит взять на вооружение. У Veltra.ru тоже есть интересные решения задач, которые стоят перед турагентством.

При активной и креативной позиции исполнителя (свои предложения по структуре сайта, новых инструментов, оригинальных меню и т.п.) бюджет может быть увеличен. Предпочтение отдается исполнителям, имеющим опыт в создании и поддержке сайтов турагентств.